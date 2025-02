Prime salariale et bonus: quel montant l'employeur octroie-t-il en moyenne?

Partager:

L'année dernière, davantage d'employeurs ont versé des primes collectives ou des bonus à leurs employés, pour un montant médian d'environ 1 000 euros bruts, selon le prestataire de services RH SD Worx. Cette tendance intervient alors que l'accord gouvernemental prévoit de simplifier et d'harmoniser ces dispositifs, sans augmenter les charges pour les entreprises.

Davantage d'employeurs ont octroyé un bonus collectif ou une prime bénéficiaire à leurs travailleurs l'an dernier. Le montant médian de ces deux dispositifs était d'environ 1.000 euros bruts, indique mercredi SD Worx, un prestataire de services en ressources humaines, alors que le récent accord de gouvernement prévoit une simplification et une harmonisation des bonus collectifs sans augmentation des charges. À lire aussi "Je ne vois pas qui ne serait pas content": la semaine des 4 jours sans perte de salaire, utopiste ou réaliste ? Parmi les bonus collectifs, le bonus salarial CCT90 exige l'établissement d'un plan et une déclaration préalable, là où la prime bénéficiaire est, elle, versée a posteriori. Cela pourrait expliquer le succès limité de la première solution auprès des plus petites PME, analyse SD Worx sur base des données salariales de plus d'1,2 million de salariés du secteur privé au sein de plus de 37.000 employeurs belges.

Augmentation des primes octroyées dans certaines entreprises Le succès de la prime salariale CCT90 a ainsi légèrement augmenté en 2024 (de 2%), mais pas au sein des plus petites PME de moins de 20 employés. 80% des employeurs ayant accordé une prime salariale en 2024 comptent moins de 100 employés. Cette prime connaît le plus de succès auprès des PME de plus grande taille : au moins 1 employeur sur 5 (ayant plus de 20 employés) en fait usage. La moyenne s'est établie à 8% des employeurs qui ont accordé ce bonus salarial. Les employeurs ayant accordé un bonus salarial se retrouvent principalement dans le commerce de gros et l'intermédiation commerciale (14%), le commerce de détail (13%) et les technologies de l'information et de la communication (TIC) (7%). Le pourcentage de salariés bénéficiaires ne progresse pas, constate encore SD Worx. Près de 18% (soit un travailleur sur six) ont reçu une prime en 2024 pour les résultats collectifs atteints. C'est à peu près autant que l'année précédente.