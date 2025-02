Inquiétude à Tubize: suite à la présence de PFAS dans l'eau, les autorités prennent des mesures pour limiter la contamination

À l'IPES de Tubize, les sept fontaines à eau sont toutes inaccessibles en raison de la présence de PFAS. La direction a informé parents et élèves par mail, et ces derniers s'adaptent. "Ça m'embête un peu, j'ai l'habitude de remplir ma gourde, mais ce n'est pas le plus gros problème non plus", "Quand je suis arrivé à l'école, j'ai vu que toutes les fontaines étaient bloquées, du coup j'ai pris de l'eau en bouteille", racontent des élèves.

Une mesure de précaution jugée nécessaire par la direction. Valéry Jouret, directeur de l'IPES-Tubize, explique : "Je trouvais qu'il était préférable de simplement dire : 'on ferme les fontaines à eau, on demande aux parents de prévoir de l'eau en suffisance pour leurs enfants, et quand on en saura plus, on prendra d'autres décisions en accord avec le PO'".