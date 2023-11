Quels vieux objets devez-vous revendre pour gagner de l'argent? "Ça a encore une valeur marchande énorme"

Que faire des objets dont on ne se sert plus ? Certains ont toujours de la valeur à la revente, mais il faut savoir lesquels. "Que revendre pour gagner de l'argent", c'est justement le sujet de Coûte que coûte ce mercredi soir, à 19h50 sur RTL tvi.

C'est entre un ours géant et des 2 chevaux, à Gembloux, que Benjamin Maréchal a discuté avec le patron d'un vide grenier. "Il m'a donné la conviction que tout pouvait se revendre avec de la valeur". Parmi les objets qui peuvent encore rapporter pas mal à la revente, il y a la cocotte Le Creuset. "Même en occasion, en deuxième main, ça a encore une valeur marchande énorme. Même sur des sites professionnels de vente aux enchères, on trouve des cocottes qui se vendent encore à 150€", explique Benjamin Maréchal.

Ne les abîmez pas Autres objets qui traînent peut-être chez vous: les cartes Pokémon. "Ne les abîmez pas", prévient l'animateur. Certaines, en très bon état, peuvent valoir très cher. La plus connue, la carte Dracaufeu de 1999 a déjà été vendue à plus de 400.000€. L'une des 39 cartes Pokémon "Illustrator" est même estimée à plus d'un million d'euro. "Il y a un conseil que je voudrais vous donner pour faire un peu de sous", continue Benjamin Maréchal, "les GSM, même les touts vieux, qu'on ne peut plus mettre à jour, ont encore de la valeur. Là-dedans, il y a 2 grammes d'or". En ce moment, l'or vaut 58€ le gramme, donc 116€ pour deux.

D'abord, il y a le moment Alors, comment ne pas se faire avoir et tirer le maximum de la valeur d'un bien ? "D'abord, il y a le moment", commence Benjamin Maréchal. "Quand l'IPhone 15, par exemple, est sorti, tout le monde est allé revendre son IPhone 14, 13 ou 12. Comme il y avait beaucoup de GSM sur le marché de l'occasion, leur valeur a un peu diminué. Plus l'offre est grande, moins ça vaut", explique-t-il. Même constat pour les consoles Playstation: "Quand on disait que la PS5 était en pénurie dans le monde entier, on pouvait encore se faire de l'argent en vendant sa PS4. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de pénurie de PS5, avec votre PS4, vous n'aurez pas une fortune".

Autre conseil de Benjamin Maréchal : "Allez voir des cotations officielles". On vous le reprendra moins cher Certains magasins sont spécialisés dans l'achat et la revente d'objets d'occasion. Le plus connu est Cash Converter. "Il y a moyen de comprendre le mode de fonctionnement", précise le journaliste. Au moment où le magasin reprend votre bien, il prend en compte, dans la valeur de rachat, le temps de stockage. "Un saxophone, on sait qu'il va se revendre, mais pas tout de suite. Comme il va falloir le stocker, on vous le reprendra moins cher. Donc, il faut bien comprendre le moment et l'interlocuteur auquel vous allez revendre la marchandise", conclut Benjamin Maréchal. Retrouvez Coûte que coûte sur RTL tvi et RTL play dès 19h45 ce mercredi soir.