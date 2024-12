"On se demande à quelle sauce on va être mangés": les agressions et insultes à l'égard des pompiers sont en hausse

Les pompiers de la zone de secours Dinaphi (Dinant-Namur-Philippeville) dénoncent une augmentation des agressions verbales et physiques dont ils sont victimes. Une situation inquiétante, notamment dans un milieu rural, où ces incidents étaient autrefois rares.

On se demande à quelle sauce on va être mangés

"Cette personne s’est mise à hurler, à nous insulter, et a tenté de me frapper", raconte-t-il. Après avoir paré le coup, Sébastien a dû recoucher l’individu pour assurer la sécurité de l’équipe.

Sébastien Letexier, sergent ambulancier à Ciney, est encore marqué par une intervention houleuse le week-end dernier. Chargé de transporter une personne fortement alcoolisée depuis un bar jusqu’aux urgences, il a été victime d'insultes et de violences physiques.

On est là pour aider

"Ce phénomène ne fait qu’augmenter depuis cinq ans", constate Patrice Liétart, capitaine et porte-parole de la zone.

Selon les chiffres de la zone Dinaphi, 24 % des pompiers ont été victimes d’agressions physiques au cours des six derniers mois, et 54 % ont subi des insultes ou des menaces verbales.

Malgré son professionnalisme, il reste profondément affecté : "Maintenant, durant le trajet, on se demande à quelle sauce on va être mangés". Actuellement en arrêt de travail, il a décidé de porter plainte.

Face à cette hostilité croissante, les pompiers rappellent leur mission essentielle : porter secours, et non jouer un rôle de policier. "On est là pour aider la personne", insiste Sébastien Letexier.

Pour faire face à ces situations, des formations à la gestion des agressions ont été mises en place.

Toutefois, les professionnels estiment que cela ne suffit pas. Ils appellent à une sensibilisation de la population au rôle vital des pompiers et à davantage de respect pour ceux qui risquent leur vie pour sauver celle des autres.