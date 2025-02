Six communes belges se situent à plus de 20 km d’un hôpital: découvrez lesquelles

Cependant, une exception subsiste : dans six communes rurales, aucune partie de la population ne se trouve à moins de 20 km d’un hôpital. Ces communes toutes situées en région Wallone sont : Daverdisse, Meix-devant-Virton, Rouvroy, Bièvre, Gedinne et Vresse-sur-Semois . Lorsque l’on réduit le rayon à 5 km, 194 communes en Belgique ne disposent d’aucun accès immédiat à un hôpital. Ce chiffre passe à 48 communes pour un rayon de 10 km.

Une couverture similaire pour les gares ferroviaires

Selon les chiffres de Statbel, 82 % des Belges résident à moins de 5 km d'une gare ferroviaire. Cette proportion atteint 96 % pour un rayon de 10 km et 99 % pour une distance de 20 km, témoignant d'une bonne couverture du réseau ferroviaire dans le pays.

La Région de Bruxelles-Capitale affiche une couverture totale, tous ses habitants vivant à moins de 5 km d'une gare ferroviaire. En Flandre et en Wallonie, cette proportion avoisine les 80 %, avec des variations notables selon les provinces. Ainsi, les provinces les mieux dotées en gares dans un rayon de 5 km sont le Hainaut (89 %), le Brabant flamand (87 %) et la Flandre orientale (87 %). À l'inverse, les provinces les moins bien équipées dans ce périmètre sont le Luxembourg (57 %), le Limbourg (60 %) et Namur (74 %).

Certaines communes belges se démarquent par leur éloignement des gares ferroviaires. La commune de Bullange, située en province de Liège, est la plus isolée : ses habitants se trouvent à plus de 20 km de la gare la plus proche. Lorsque la distance est réduite à 10 km, 19 communes n’ont toujours pas de gare à proximité, et ce chiffre grimpe à 66 communes pour un rayon de 5 km.

Malgré ces disparités, de nombreuses communes bénéficient d'une couverture ferroviaire complète pour leurs habitants. Dans un rayon de 5 km, 149 communes disposent d'au moins une gare pour l'ensemble de leur population. Ce chiffre passe à 434 communes pour une distance de 10 km et à 562 pour un périmètre de 20 km.