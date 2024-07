Touring observe une hausse des interventions, notamment pour des dossiers médicaux: voici pourquoi

Pourquoi ?

La hausse du nombre de dossiers s'explique par l'augmentation du nombre de vacanciers, avance l'organisation qui explique que de nombreux Belges ont réservé des vacances en dernière minute en raison des mauvaises conditions météorologiques en Belgique ces dernières semaines. Le nombre de dossiers médicaux peuvent s'expliquer par les températures élevées dans le sud de l'Europe, note encore Touring. "Cela a entraîné une hausse des infections et des problèmes gastro-intestinaux chez les vacanciers, en raison de la détérioration rapide des aliments et des boissons sous l'effet de la chaleur. De plus, de nombreux cas de déshydratation ont été observés, car les voyageurs ne boivent pas suffisamment d'eau malgré les températures élevées", détaille l'organisation. Elle précise que de nombreux vacanciers sont partis précipitamment, sans se préparer convenablement, et de ce fait, 159 personnes ont été rapatriées au total.

La plupart des appels médicaux provenaient de France, d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne et des Pays-Bas, détaille Touring.