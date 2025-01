Un montant record: voici combien les Belges ont misé dans les jeux de la Loterie nationale en 2024

Les plus de 1,5 milliard d'euros de mises constituent une augmentation par rapport au total de 2023, qui s'était arrêté à 1,49 milliard.

"Il y a de plus en plus de Belges qui jouent. Ca veut dire qu'on est populaire et qu'on a des jeux populaires. Notre modèle est vraiment basé sur le fait de toucher le plus de personnes, pour un montant modeste. On est un vrai miroir de la société belge. 70% des Belges ont joué avec nos jeux", s'est félicité Jannie Haek, administrateur délégué et président du comité de direction.