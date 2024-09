Un recours lancé pour annuler une partie de l'ordonnance Bruxelles Numérique

Le Parlement bruxellois a approuvé en janvier 2024 les projets d'ordonnance et de décret "Bruxelles Numérique" portés par le ministre régional de la Transition numérique Bernard Clerfayt. Ces projets, promulgués en février, visent à rendre disponible en ligne l'ensemble des démarches administratives en Région bruxelloise, tout en garantissant un accompagnement et le maintien de guichet physique, centrale d'appel et courrier postal.

L'ordonnance fait depuis près de deux ans l'objet de nombreuses critiques d'associations et organisations, qui s'inquiètent de l'absence d'obligation de maintien de guichets physiques dans les administrations bruxelloises.