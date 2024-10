Un suspect dans l'affaire de noyade de Hakim Mutyaba de retour en prison aux Pays-Bas

Le corps de la victime avait été sorti de l'eau le 17 juillet 2022. Très vite, deux suspects néerlandais avaient été identifiés aux Pays-Bas et remis à la Belgique, où ils ont été écroués avant d'être libérés sous conditions.

Il s'agit de deux hommes de 24 et 26 ans. Le premier, qui a poussé la victime dans l'eau, est poursuivi pour coups et blessures ayant entraîné la mort, négligence coupable et homicide involontaire. Le second, qui était présent lors des faits mais n'a pas réagi, comparaîtra pour négligence coupable et homicide involontaire.