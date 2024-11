"Un très grand honneur": Anouchka fait partie des cinq nouveaux Fournisseurs Brevetés de la Cour, comment obtenir ce titre convoité?

Le Roi et la Reine reçoivent ce mardi 19 novembre après-midi cinq nouveaux Fournisseurs Brevetés de la Cour désignés en 2024, nous avons rencontré l'une d'elles : Anouchka.

La liste des invités est la suivante : Anouchka de Bellefroid (maquilleuse), Olivier Delroisse (restauration de meuble), Christine Bekaert (créatrice de bijoux et vêtements), Hélène Vanhoudt (produits cosmétiques) et Widukind Stockmans (porcelaine dure artisanale belge).

Anouchka, comme quatre autres artisans, va être reçue par le roi Philippe et la reine Mathilde ce mardi. Le couple royal reçoit ce mardi cinq nouveaux Fournisseurs Brevetés de la Cour désignés cette année.

En 1833, le titre de "Fournisseur de la Cour" apparaît pour la première fois dans les Archives générales du Royaume, 3 ans à peine après l’indépendance de la Belgique. Une distinction "destinée à récompenser un négociant, un artisan, une entreprise pour des fournitures à la Cour, marquées par la qualité et la régularité".

Le brevet est accordé pour une période de 5 années renouvelable. Le titulaire sera avisé du maintien ou non du brevet par l’Intendant de la liste civile du Roi. Cette décision ne sera jamais justifiée et sera sans appel.

Une fierté

Pendant plusieurs années, Anouchka a exercé le métier de mannequin, d’abord comme job étudiant, puis pendant plusieurs années. Arrivant sur un shooting mal réveillée ou un peu marquée, le maquillage offrait à son visage pureté, fraîcheur et lumière. À présent, c’est elle qui, après avoir suivi une formation complète, offre ses services de "make up artist" à toutes les femmes qui désirent, elles aussi, connaître les trucs et astuces propres à leur visage. Pour elle, chaque visage est une nouvelle histoire.

"J'ai l'énorme chance d'avoir été appelée par le Palais pour réaliser le maquillage au Palais? J'ai trouvé ça vraiment un très un grand honneur. La première fois où j'ai reçu le coup de fil, je me demandais si c'était une blague ou pas", confie-t-elle.

"Je trouve ça tellement chouette d'avoir reçu cette confiance que je trouve ça gai de montrer ou de pouvoir dire à mes clientes que je suis toute heureuse de pouvoir travailler pour le Palais", ajoute-t-elle, radieuse.

Avantages et honneurs

Être fournisseur breveté de la Cour est avant tout un honneur et une reconnaissance de la qualité des produits ou services offerts. Ce titre constitue également une excellente publicité pour l'entreprise et peut contribuer à renforcer sa notoriété et son image de marque. Il est important de préciser que la famille royale ne bénéficie d'aucun avantage financier en contrepartie de l'attribution de ce titre.

Cette année, cinq nouveaux fournisseurs ont été brevetés par la cour :