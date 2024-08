Une 6e médaille belge, encore en cyclisme, avec le pistard Fabio Van den Bossche

C'est la 5e médaille dans le milieu du cyclisme après les deux en or de Remco Evenepoel (contre-la-montre et course en ligne) et les deux en bronze de Wout van Aert (contre-la-montre) et Lotte Kopecky (course en ligne). Seule Gabriella Willems, en judo, est montée sur le podium, sur la 3e marche en -70kg.

En athlétisme, Nafissatou Thiam a terminé la première journée de son heptathlon à la deuxième place. La double championne olympique compte 4007 points après 4 épreuves. Noor Vidts est pour l'heure aussi sur le podium, 4e avec 3951 points. Il reste trois épreuves vendredi.