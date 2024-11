Une hausse inquiétante de faits de violences physiques intra-familiales envers des descendants: comment l'expliquer?

Ce qui s'est passé à Berloz n'est malheureusement pas un cas isolé et les chiffres de la police fédérale le prouvent en dix ans, les violences physiques intra-familiales envers des descendants, et donc des enfants, ont augmenté de 42% en Belgique, sans parler des cas d'infanticides là aussi plus fréquents. Comment expliquer ce phénomène ? Pourquoi y a-t-il de plus en plus d'enfants victimes de violences ?