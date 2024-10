Une proposition jugée "trop basse et ridicule" par les syndicats: un arrêt de travail chez Audi Brussels après la réunion sur le plan social

Après une matinée consacrée à la question des repreneurs potentiels d'Audi Brussels, une réunion était programmée mardi après-midi entre direction et syndicats autour d'un plan social. Il s'agissait de la première réunion de la deuxième phase du plan Renault. La direction y a notamment fait une proposition des indemnités proposées aux travailleurs dans le cadre d'une restructuration.

Des travailleurs de "plusieurs ateliers" de l'usine Audi Brussels ont spontanément arrêté le travail mardi en fin d'après-midi à la suite de la réunion prévue entre direction et syndicats autour d'un plan social au sein de l'usine forestoise. Ils dénoncent une première proposition d'indemnisation de la direction "trop basse", selon Pascal Debrulle, délégué FGTB.

"L'objectif était de démarrer les négociations sur le plan social. La direction est venue avec une proposition ridicule", note la délégation sociale dans une communication. "Pour les primes de départ (en plus des indemnités légales de licenciement (préavis)), la direction a proposé 2.500€ par année d’ancienneté plafonné à 65.000€ et maximum 25 ans d’ancienneté. Cette proposition est une insulte pour nous et pour les travailleurs d’Audi Brussels", dénoncent-ils.

La proposition de la direction a été jugée "trop basse" par certains travailleurs, comme l'explique Pascal Debrulle, de la FGTB. Ces derniers ont dès lors cessé spontanément le travail. "Je comprends ce mouvement sous le coup de l'émotion, même si on s'attendait à ce type de proposition en début de négociation", a ajouté le délégué socialiste. Aucune information n'a toutefois filtré quant à une reprise ou non du travail d'ici à demain/mercredi.

Une prochaine réunion autour du plan social est prévue mercredi prochain. "Nous espérons pouvoir avancer nos propositions afin de négocier un plan social viable", a ajouté M. Debrulle.