Un seul candidat repreneur pour Audi Brussels, sans garantie pour l'emploi: "La direction ne croit pas vraiment en un projet futur sérieux"

Un seul candidat investisseur s'est manifesté pour la reprise d'Audi Brussels, mais son plan ne garantirait pas l'emploi à long terme. Les discussions avec la direction et les syndicats se poursuivent.

Un conseil d'entreprise extraordinaire avait lieu mardi chez Audi Brussels, au cours duquel la question de repreneurs potentiels devait être discutée. Ces derniers avaient jusqu'à ce lundi 30 septembre pour se manifester. D'après le front commun syndical, la direction y a mentionné 26 investisseurs potentiels, dont 13 ont indiqué ne pas être intéressés. Des 13 restants, seulement un a proposé un intérêt par écrit. "Et encore...", ajoutent les syndicats.

Un seul candidat investisseur se serait manifesté pour l'usine Audi Brussels mais le plan de ce candidat repreneur ne serait pas viable, a-t-on appris à la mi-journée auprès des syndicats chrétiens CNE et ACV-Metea. La direction a confirmé dans la foulée "qu'à l'heure actuelle, aucun investisseur potentiel ne propose un concept qui garantirait l'emploi à long terme sur le site".

Ce candidat - un investisseur belge, selon une source syndicale - a en effet indiqué vouloir reprendre la moitié des travailleurs, soit 1.500 personnes, mais sous réserve de l'accord d'Audi de reprendre à sa charge les coûts d'une possible restructuration pendant huit ans.

Selon Jan Baetens, secrétaire permanent de l'ACV-Metea, l'investisseur potentiel pourrait être l'entrepreneur flamand Guido Dumarey. "Compte tenu de l'ordre de grandeur, tout porte à croire que c'est le cas", a-t-il glissé.

"Le secteur est difficile"

Le syndicaliste est également déçu du résultat de la recherche d'investisseurs pour Audi Brussels. "Mais le fait qu'on ait fait appel à Goldman Sachs et à KPMG et qu'il n'en soit rien ressorti montre clairement à quel point le secteur est difficile aujourd'hui".

"Nous avons discuté avec plus de 20 investisseurs potentiels au cours des dernières semaines", commente de son côté Peter d'Hoore, directeur de la communication d'Audi Brussels. Ceux-ci viennent principalement du secteur automobile et la plupart disposent d'une expérience internationale. La direction assure avoir analysé de manière intensive leurs concepts de maintien du site et des emplois.