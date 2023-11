Victime de "sexting", Glenn a mis fin à ses jours à l'âge de 15 ans: "La photo a même été envoyée sur le groupe de la classe ", confie sa maman

Child Focus a lancé une nouvelle campagne de prévention sur le sexting non consenti. Cette pratique consiste à répandre sur les réseaux sociaux des photos dénudées de quelqu'un sans son consentement. Le début d'un véritable enfer pour celles et ceux qui en sont les cibles.

Glenn avait 15 ans lorsqu'il a mis fin à ses jours. En 2017, il est victime de cyber-harcèlement. Il n'entrevoit aucune issue. Sa maman nous raconte cette après-midi dramatique du mois de juin. "Il m'a dit: 'Je vais faire mon jogging'. Je lui ai répondu: 'Maintenant?'. n devait rendre visite à la famille, comme on le faisait tous les soirs ensemble. Et… je ne l'ai plus jamais revu", explique Sandra Spitaels.

Ce jour-là, un faux compte Instagram est créé et une photo intime du jeune homme est publiée sans son consentement. "Son nom et son prénom étaient écrits en toutes lettres. Ses camarades ont commencé à publier des commentaires. La photo a même été envoyée sur le groupe de discussion de la classe. Il semble que Glenn n'a pas vu d'autre solution pour arrêter ce cyber-harcèlement que de mettre fin à ses jours", confie Sandra.

"Glenn ne sera plus jamais disponible"

Aujourd'hui, le numéro de téléphone de Glenn a été réactivé. "Glenn ne sera plus jamais disponible", peut-on entendre au bout du fil lorsqu'on compose son numéro: le 0493.79.58.30. Il s'agit en réalité d'une campagne de sensibilisation de Child Focus, la Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités. Elle vise à lutter contre le sexting non consensuel, c'est-à-dire l'échange de contenu à caractère sexuel à l'insu de la victime.