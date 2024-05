Victor Martinez et Chloé Baert, sacrés aux championnats de Belgique de gymnastique

Victor Martinez et Chloé Baert ont été sacrés chez les seniors aux championnats de Belgique de gymnastique artistique samedi à Bruges.

Victor Martinez, 22 ans, prépare aussi les tests de sélections qui détermineront qui rejoindra Luka Van den Keybus et Noah Kuavita aux Jeux Olympiques de Paris cet été. La Belgique dispose en effet d'une troisième place quota que la fédération belge doit encore attribuer.

Victor Martinez (GC Malmedy) est titré pour la troisième fois de suite. Avec un total de 80,683 points, le Malmédien a devancé Dario Van Moorleghem (74,233), 2e, et Yureck Van Eetvelt (70,633), 3e.

Côté féminin, l'Anversoise Chloé Baert (Gym Waasland), 16 ans, décroche son premier titre en carrière avec un total de 49,433 points. Yelena Devreker (47,398), 2e, et Alice Francoy (46,331), 3e, complètent le podium.

La tenante du titre, Erika Pinxten était absente. D'autres noms de la gymnastique belge avaient fait l'impasse aussi comme Nina Derwael et Maxime Gentges, qui ont disputé les Championnats d'Europe à Rimini, préférant se préserver en vue des JO cet été et des tests de sélections et de préparation le mois prochain.