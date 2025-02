Votre vol est annulé en raison de la manifestation nationale? Voici quels sont vos droits

Aucun avion ne décollera et n'atterrira ce jeudi en Belgique à cause de la manifestation nationale. S'il s'agit bien d'un cas de force majeure pour les compagnies aériennes, les voyageurs impactés ont tout de même des droits. Les compagnies doivent leur proposer un autre vol ou un remboursement de leur billet.

Lundi, Brussels Airport et Brussels South Charleroi Airport avaient déjà annoncé qu'ils annulaient tous les vols de passagers au départ prévus jeudi car ils allaient être confrontés à un manque de bagagistes et d'agents de sécurité. Ce mardi, les contrôleurs aériens de skeyes ont annoncé qu'ils seront également en grève dans le cadre de la manifestation nationale contre les projets du nouveau gouvernement. Conséquence: il n'y aura ni décollage, ni atterrissage en Belgique ce jeudi.

Il ne faut pas prendre les gens en otage

Des milliers de passagers sont impactés, à l'image de Stéphane et Hugo. Le premier cité devait partir en famille vers la Thaïlande ce jeudi après-midi, mais ce lundi soir, il a reçu un message de Brussels Airport pour lui signaler qu'en raison de la manifestation nationale, son vol est annulé. "Il ne faut pas prendre les gens en otage", lance Stéphane à l'attention des syndicats, "je suis désolé, mais j'ai 20 jours de congé par an et si on me retire 2 ou 3 jours sur mon voyage, ça ne me fait pas plaisir".