Vous ne recevrez plus d'avis de passage dans votre boîte aux lettres en cas d'absence: voici les alternatives proposées par bpost

Cette alternative numérique à l'avis de passage papier "découle du vif succès rencontré par l'app My bpost, déjà utilisée par 4,3 millions de Belges", explique l'entreprise postale. En février dernier, bpost avait déjà annoncé que ce système permettant de recevoir une notification du facteur en cas d'absence serait déployé systématiquement et par région dans l'ensemble du pays. Il s'applique désormais à toutes les communes.

Dès ce mois d'octobre, les facteurs ne glisseront en principe plus d'avis de passage dans la boîte aux lettres en cas d'absence du destinataire lors de la livraison d'un colis, annonce lundi bpost. Les clients recevront désormais par défaut une notification via l'app My bpost ou par e-mail.

Quelques exceptions

Les seules exceptions à cette nouvelle règle s'appliquent lorsque l'expéditeur est un particulier ou lorsqu'aucune adresse e-mail n'est associée à l'envoi, nuance cependant l'entreprise postale. Dans ces cas-là, un avis de passage en papier recyclé sera encore glissé dans la boîte aux lettres. Une autre exception est faite pour les envois recommandés, dont les préférences de livraison peuvent toutefois être paramétrées via l'app My bpost.

L'application en question regroupe en effet de façon numérique tous les colis, envois recommandés et autres produits de courrier. Elle permet d'y suivre le statut d'un envoi, de modifier ses préférences de livraison, d'émettre des autorisations et donc, désormais, de recevoir également les avis de passage. Selon bpost, cette mesure permet d'économiser 394 tonnes de CO2 par an et 302 tonnes de papier par an, soit une réduction de 97% du volume de papier.