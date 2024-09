Yves Ngabu succède à Francesco Patera, et Femke Hermans à... Femke Hermans

Ngabu (35 ans, 23 victoires, dont 17 par k.o, 2 défaites), ex-champion d'Europe des lourds-légers (entre 79,378 et 90,718 kg), est devenu champion du monde IBO (International Boxing Organization), le 23 septembre 2023 à Eaton Hills (Brisbane), en battant l'Australien Floyd Masson par KO technique au 6e round. Il a remis la ceinture en jeu le 29 juin 2024 à Kinshasa, et l'a conservée en respectant le même scénario contre le Mexicain Kevin Martinez, resté assis dans son coin à l'appel de la septième reprise. Ce qui lui vaut donc le 12e gant d'or, remis samedi par l'ancien kick-boxeur français double finaliste du K-1 World Grand Prix, et acteur, Jérôme Le Banner, parrain d'honneur de la cérémonie. Yves Ngabu succède au poids léger (entre 58,967 et 61,237 kg) Francesco Patera, sacré pour la cinquième fois l'an dernier, au palmarès

Le Gant d'Or féminin est revenu à la Brabançonne Femke Hermans (34 ans, 18 victoires, 4 défaites), qui a conservé deux fois le titre de championne du monde IBO des super-welters (entre 66,678 et 69,853 kg) conquis le 16 décembre 2022 en battant aux points la Canadienne Mary Spencer (38 ans, 7 victoires, dont 5 par k.o, une défaite) à Shawinigan, au Canada. C'est la deuxième défense victorieuse contre la Canadienne, à nouveau aux points, le 11 octobre 2023, au Montreal Casino, où le titre IBF (International Boxing Federation) était également en jeu, qui lui permet d'inscrire son nom en dessous du sien, au tableau d'honneur des Gants d'or.