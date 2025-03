Une révolution dans la consommation d'énergie: des nouveaux panneaux photovoltaïques disponibles en Belgique, en quoi sont-ils particuliers?

"Les panneaux fixes nécessitent l'intervention de professionnels pour l'installation. Ici, il suffit de brancher les panneaux plug and play sur une prise de courant. Il n'y a pas d'inspection nécessaire. Dès que le soleil brille, ils produisent de l'électricité que vous pouvez directement utiliser dans votre domicile et donc faire réduire d'une certaine manière votre facture d'électricité", explique Caroline Sury.

Toutefois, si vous êtes séduits par le concept, attention à ne pas acheter n'importe quoi: "Synergrid, c'est la fédération des gestionnaires de réseaux d'électricité et de gaz en Belgique. Ils ont publié une liste avec les systèmes plug and play homologués. Cela donne déjà une certaine sécurité."

Il est également important de faire vérifier son installation électrique avant de brancher ces panneaux. "Ce n'est pas parce que vous achetez un système homologué que vous êtes protégé des risques d'incendie", insiste l'experte.

Quel budget?

Pour acquérir ces panneaux, il faut compter entre 100 et 900€, c'est très variable. C'est donc bien moins cher qu'une installation fixe, mais est-ce rentable? "Vous avez des balcons qui vont être à l'est, d'autres à l'ouest. Donc, le rendement, il peut changer d'une terrasse à l'autre. Il va aussi changer si vous avez deux panneaux ou plus. Ça peut changer aussi en fonction du prix du kit que vous allez acheter, du prix de l'électricité au moment où vous l'achetez pendant toute l'année. Donc, il y a plein de paramètres", répond Caroline Sury.

Elle prend tout de même un exemple: "Si vous achetez un kit de deux panneaux qui vaut 400€ et qui produit 800 watt-crêtes, et que vous autoconsommez 50% de l'énergie produite. Dans ce cas, vous pouvez espérer un rendement dans les deux ans et demi." Elle résume: "Avec ce type de système, si vous prenez 800 watt-crêtes, vous pouvez espérer, aujourd'hui, avec les tarifs de l'électricité, économiser entre 150 et 200 euros par an sur votre facture d'électricité."