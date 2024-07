Feux de forêt, et après: se régénère-t-elle ou faut-il tout replanter? 

Les incendies détruisent les forêts chaque été, et le phénomène ne fait que s'accroître, sous l'effet du réchauffement climatique. Mais que se passe-t-il après un feu de forêt ? Faut-il intervenir ou laisser la nature faire son œuvre ?

L'accélération des incendies ces dernières années et leur répétition compromet l'écosystème forestier à long terme, qui n'a parfois pas le temps de se régénérer avant d'être à nouveau touché.

Sous l'effet du changement climatique, de nombreux feux de forêt surviennent chaque année. Toujours plus ravageurs, ces incendies détruisent des milliers d'hectares de forêts et tuent les organismes vivants qui s'y trouvent.

Ces incendies génèrent par ailleurs une pollution de l'air, des eaux et des sols, tout en affectant la santé des pompiers et riverains. Et c'est sans compter l'impact sans précédent sur la faune locale.

Les forêts, peuvent-elles se régénérer après des feux ?

Dans un premier temps, les experts évaluent s'il faut replanter ou non. Ce n'est pas systématique car replanter coût cher et il n'y a pas de garantie de réussite.

En France, la nouvelle plantation intervient si c'est la seule option pour répondre aux objectifs de gestion de la forêt.

C'est le cas si la régénération naturelle ne se fait pas et qu'on a besoin de forêt à cet endroit. Dans ce cas, des espèces plus résistances et résilientes seront privilégiées.