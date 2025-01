"La situation doit déjà être très grave": pourtant polluants et peu efficaces, ces vieux réacteurs sont mis en marche pour fournir de l'électricité

Des moteurs de Boeing 707, onéreux et polluants, ont été utilisés à plusieurs reprises cette année pour stabiliser le réseau électrique, notamment lors de périodes de forte demande. Une situation exceptionnelle soulignée par une panne de Tihange 1 et une faible production d’énergie renouvelable.

Les turboréacteurs, ou "turbojets", initialement conçus pour équiper les Boeing 707, fonctionnent au kérosène et peuvent fournir de l'électricité en quelques minutes. Cependant, leur utilisation reste rare, car ces dispositifs sont coûteux, peu efficaces et très polluants. Ils ne sont employés qu'en dernier recours, en cas de forte demande et d'une offre énergétique insuffisante.

Matthias Detremmerie, cofondateur du fournisseur d'énergie Elindus, a confirmé que ces moteurs ont déjà été activés à plusieurs reprises en 2025. "La situation doit déjà être très grave, avec des prix de déséquilibre de l'ordre de 1.000 euros par mégawattheure, voire plus chers", a-t-il précisé.