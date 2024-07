Info trafic: quelles sont vos conditions de circulation ce jeudi matin?

07h11

Ça ralentit vers la capitale

Quelques zones de ralentissement autour et vers Bruxelles. La première suite au nouveau chantier ayant débuté lundi entre Haut-Ittre et la région flamande. Vous ralentissez entre l'Aire de Hubaumont sur l'E19 et Nivelles-Nord puis entre Haut-Ittre et Wauthier-Braine avec un peu moins de 15 minutes à ajouter à votre temps de parcours.

Dans l'autre sens, 5 minutes de perdues entre Wauthier-Braine et Haut-Ittre en direction de Nivelles. 2 fois 10 minutes à ajouter sur le ring intérieur de Bruxelles entre Strombeek-Bever et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

En région namuroise, vous ralentissez aussi un peu plus de 10 minutes entre Champion et l'Aire d'Aische-en-Refail suite à la zone de chantier sur l'E411 en direction de Bruxelles.

On rappelle que les files sont un peu plus présentes dans ce chantier suite à une phase de bétonnage des voies du milieu et de gauche vers Bruxelles entre Dhuy et Aische-en-Refail.

Toujours ces deux accidents signalés depuis ce matin sur le ring de Charleroi, un dans chaque sens de circulation : à Chatelineau en direction de Gouy et à Forchies-la-Marche vers Heppignies.

Enfin, un objet encombrant est signalé à l'instant sur l'E40 à hauteur de Bertem en direction de Liège. Prudence.