Afrique du Sud : près de 500 rhinocéros victimes de braconnage en 2023, en hausse

Selon le ministère de l'Environnement, 499 de ces mammifères ont été tués en 2023, pour la plupart dans des parcs appartenant à l'État.

Ces chiffres dressent "un tableau inquiétant", selon l'ONG Save the Rhino International, qui appelle à mobiliser d'urgence plus de ressources contre les braconniers. "Il n'y a pas de solution immédiate, mais avec un rhinocéros braconné toutes les 17 heures en Afrique du Sud, nous ne pouvons plus nous permettre de perdre plus de temps", selon Jo Shaw, président de l'ONG.

La plus grande partie des rhinocéros tués en 2023 a été abattue dans la province du KwaZulu-Natal (est), où le parc de Hluhluwe-Imfolozi, la plus ancienne réserve d'Afrique, a perdu à lui seul 307 animaux.