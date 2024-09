Birmanie: deux rares éléphants jumeaux font leurs premiers pas

Avec l'arrivée des deux jumeaux, le camp compte désormais neuf éléphants, selon le responsable.

Les éléphantes ont la plus longue durée de gestation de tous les mammifères, portant leurs petits durant 18 à 22 mois et donnant naissance environ tous les quatre à cinq ans.

La naissance de jumeaux n'intervient que dans environ 1% des cas, selon l'organisation de recherche Save the Elephants, et la possibilité de mettre bas une femelle et un mâle est encore plus rare.

Sai Aung MAIN

Par le passé, en Birmanie, environ 3.000 éléphants travaillaient pour les entreprises nationales du secteur du bois, la grande majorité d'entre eux traînant des troncs d'arbre à travers la jungle.

Les pachydermes du camp Wingabaw, comme beaucoup d'autres, transportent des visiteurs et permettent de rapporter un peu d'argent.

Il reste entre environ 50.000 éléphants d'Asie - un peu plus petits que ceux d'Afrique - à l'état sauvage, dont 2.000 en Birmanie, selon des données de WWF parues en 2018.