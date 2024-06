L'invasion de ratons laveurs prend de l'ampleur en Wallonie malgré des actions locales

Yeux cernés de noir et pelage touffu, le raton laveur ne cesse de proliférer en Wallonie depuis son arrivée en Belgique dans les années 1980. Classé comme espèce exotique envahissante en Europe, l'animal - malgré son apparence sympathique - menace la biodiversité, transmet des maladies et cause des nuisances. Le plan de lutte lancé l'été dernier par la ministre régionale de l'Environnement, Céline Tellier, ne semble pas suffire. Malgré un travail de sensibilisation et des actions de piégeage menées localement, l'espèce continue de proliférer.