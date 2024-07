Sept chiens trouvés dans une camionnette et une caravane à Ostende

La police locale d'Ostende a trouvé jeudi sept chiens dans une camionnette et une caravane en plein soleil. Quatre chihuahuas, deux bouledogues français et un berger malinois n'avaient manifestement pas assez à manger et à boire. Un procès-verbal a été dressé à l'encontre des propriétaires liégeois des animaux.

Un passant a prévenu la police locale d'Ostende jeudi vers 14h30. Selon le témoin, quelqu'un aurait laissé des chiens, temporairement ou non, dans une camionnette et une caravane attenante. Sur place, la police a constaté que la porte coulissante de la camionnette était entrouverte. À l'intérieur du véhicule se trouvaient trois chiens sans eau ni nourriture dans une cage. La police a entendu des aboiements provenant de la caravane attenante, puis quatre autres chiens ont été découverts. Ces animaux n'avaient pas non plus suffisamment de nourriture et d'eau. De plus, les véhicules étaient en plein soleil.

Sur la base de ces constatations, il a été décidé de saisir tous les chiens.

Un procès-verbal a été dressé à l'encontre des propriétaires des chiens. Il s'agit d'un homme de 55 ans et d'une femme de 56 ans, originaires de Liège. La section d'Ypres du parquet de Flandre occidentale enquête sur l'affaire.