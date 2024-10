Source de frustrations, Parking.brussels, au coeur de menaces de sécessions communales

A dix jours du scrutin local, l'organisme pararégional parking.brussels, mis en place il y a quelques années pour harmoniser le stationnement en Région bruxelloise, est remis en cause par certains candidats et/ou listes engagés dans la campagne électorale

Argument avancé: "Les citoyens en ont marre du racket qui ne rapporte rien a la commune... Non seulement les prix sont exorbitants, mais les plages horaires de stationnement payant sont bien trop longues...Par ailleurs, énormément de Schaerbeekois se plaignent des erreurs qui sont commises et qui engendrent des amendes non-justifiées".

De son côté, Ahmed Laaouej, tête de liste socialiste de la Liste du Bourgmestre de Koekelberg, a dénoncé les "dysfonctionnements de l'agence Parking.Brussels" et "envisage de mettre fin à la collaboration", avec cet opérateur.

Selon lui, "les plaintes des habitants se multiplient face à une agence qui ne semble pas à la hauteur de ses missions. L'administration communale a constaté que Parking.Brussels échoue régulièrement à prendre en compte les situations spécifiques et besoins particuliers des résidents de Koekelberg en matière de stationnement ou de recouvrement. Ces carences suscitent un sentiment d'injustice et d'abandon parmi les concitoyens, qui peinent à obtenir des réponses claires et adaptées à leurs problématiques quotidiennes".

De plus, "l'inefficacité et le manque de communication de l'agence avec la commune entravent notre capacité à répondre aux attentes des habitants", a-t-il ajouté, menaçant de mettre un terme à la collaboration de Koekelberg avec parking.brussels, en cas d''absence de changements majeurs et rapides.