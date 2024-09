Coupures de courant et télétravail en Equateur en raison de la sécheresse

L'Equateur va instaurer des coupures de courant nocturnes et imposer le télétravail dans le secteur public afin de gérer au mieux l'énergie produite par ses centrales hydroélectriques, affectées par la pire sécheresse qu'ait connue le pays depuis des décennies, a annoncé le gouvernement mardi.

La semaine prochaine le courant sera coupé dès 22h00 et pour huit heures, du lundi au jeudi, alors que la sécheresse fait baisser le niveau des réservoirs de plusieurs centrales hydroélectriques, principale source d'énergie du pays.

Ces mesures, qui entreront en vigueur à partir de jeudi, ont été prises pour faire face "à la pire sécheresse depuis 61 ans et afin de gérer de façon responsable notre système électrique", a expliqué la présidence dans un communiqué.

"Les horaires de ces coupures ont été fixés dans le but de pénaliser le moins possible les activités de production et la journée de travail", a souligné la présidence.

Le gouvernement va aussi imposer le télétravail dans le secteur public jeudi et vendredi cette semaine et la suivante.

Une coupure générale de courant d'une durée de huit heures à compter de 22 heures ce mercredi avait déjà été annoncée afin de procéder à une "maintenance préventive" du système de transmission d'énergie. Elle s'accompagnera d'un couvre-feu par mesure de sécurité, dans ce pays d'Amérique du Sud en proie à la violence des gangs, a annoncé la ministre de l'Intérieur, Monica Palencia.

En raison de la sécheresse, l'Équateur avait déjà dû imposer un rationnement de l'électricité allant jusqu'à 13 heures par jour en avril.