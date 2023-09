Mort de Domenico D'atria: la cause du tir n'est pas "nécessairement la vérité", selon l'avocat de la famille

La mort de Domenico D'atria, 30 ans, fait actuellement l'objet d'une enquête. Il a, selon la thèse des policiers impliqués et de plusieurs témoins, refusé d'obtempérer lors d'un contrôle de police. Il aurait foncé sur un agent, le faisant passer en dessous du véhicule, ce qui aurait poussé son collègue à ouvrir le feu. Cette version laisse la famille perplexe. Interrogé sur l'éventualité que ce soit une "bavure policière", l'avocat de la famille se contente de dire qu'il "ne le sait pas". Avant d'ajouter, "je pense que c'est le cas de tout le monde", laissant planer le doute sur la version des policiers, qui est confirmée par les premières constatations de l'enquête.

Il affirme que "d'autres éléments vont nécessairement être ajoutés au dossier", il évoque des témoins qui "souhaiteraient être entendus". Sans trop se mouiller, l'avocat qui refuse d'en dire plus sur ce que ces personnes ont à dire, dit tout de même: "On ne peut pas considérer que ce qui est avancé comme cause de justification est nécessairement la vérité". Avant de lancer: "J'espère que l'instruction ira jusqu'au bout, que si on doit faire des reconstitutions pour vérifier si c'est exact qu'un policier soit passé sous un quad et se retrouve en position debout 5 secondes plus tard, si c'est crédible, si c'est possible."