Après 17 ans sous les radars, Manu Chao revient chanter la "libertad"

Après 17 ans sans album, Manu Chao revient vendredi avec "Viva Tu" et ses sonorités latino propres au plus connu des "clandestino" franco-espagnol, qui ravive les "bons souvenirs" d'une génération qu'il a bercée sur la route des vacances comme dans les révoltes.

En formation réduite et acoustique, l'ex-chanteur de la Mano Negra prouve qu'il est toujours branché sur courant rock alternatif et électrise le public pendant deux heures, reprenant surtout une succession de tubes époque "Clandestino" (1998), son premier opus solo aux influences européennes et sud-américaines.

"Bongo Bong", "Welcome to Tijuana", "Je ne t'aime plus" - entre autres succès - représentent pour Clara Machin, 39 ans, la madeleine de Proust de vacances à Cuba: "C'était le CD de ce voyage et j'ai toujours l'image dans la voiture, avec mon père, à écouter cet album", confie-t-elle. Le paternel, 68 ans, revendique avoir toujours "kiffé Manu".

Dans une "bouffée de nostalgie", Alexia Guermonprez, 44 ans, le raccroche à son adolescence, ce temps "où on est persuadé qu'on parle espagnol couramment", "cette joie de vivre et cette envie de changer le monde aussi".