Après les Jeux, Philippe Katerine gambade tel un joyeux "Zouzou"

QUESTION: C'est quoi un zouzou, pour vous ?

REPONSE: Un zouzou, ça peut être des trucs, des jouets, des machins... C'est aussi une actrice que j'aimais beaucoup, qui a joué chez Eric Rohmer ("L'Amour l'après-midi" en 1972, ndlr) et qui chantait aussi. Zouzou... On n'est pas loin de Zazou. On n'est pas loin de zinzin. On n'est pas loin de zozo. On n'est pas loin de zizi. C'est également le nom de notre petite chienne que nous avons depuis quatre ans et qui partage notre quotidien.

Q: Celle sur la pochette ! Présentez-la nous...

R: C'est une chienne de chasse, toujours aux aguets. Elle aime les caresses (...) Quand un animal de compagnie est dans une famille, toutes les mains passent par elle, tous les cœurs aussi. C'est le point commun de tous et toutes dans la famille. C'est pour ça que j'ai appelé l'album comme ça, parce que c'est le mot-clé pour exprimer ces quatre années que j'ai passées, que je peux qualifier de bonheur.

Q: Comment définiriez-vous l'âme de ce disque, qui mêle différentes sonorités et intensités de voix ?

R: C'est une journée comme j'aime à la vivre, c'est-à-dire que vous sortez du lit, vous êtes plein de pep's. Moi, je suis de plus en plus matinal. Donc, j'aime bien commencer fort comme ça. D'ailleurs, le disque commence assez puissamment. On passe par diverses humeurs. C'est pour ça que les chansons ont des couleurs très différentes. J'ai voulu passer une journée idéale avec ce disque, une journée pleine de surprises.