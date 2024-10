Bastien Vivès revanchard dans la BD sur ses déboires

- Outrancier -

Bastien Vivès plaide qu'il s'agit de fictions et de dessins, et qu'il n'y a donc pas d'infraction.

"Je me retrouve dans un truc qui me paraît très kafkaïen. On parle de représentations, de dessins, de personnages fictifs. Ou alors les règles du jeu ont complètement changé, et je ne m'en suis pas rendu compte", affirme-t-il auprès de l'AFP.

Pour plusieurs associations de défense de l'enfance, au contraire, il y a, comme dispose l'article 227-23 du code pénal, "représentation d'un mineur" qui "présente un caractère pornographique". Que ce soit des dessins et de la fiction ne permet pas d'échapper à la loi, répètent ces associations.

"La Vérité sur l'affaire Vivès" donne une version outrancière de ce qui aurait pu arriver à l'auteur: obligation de suivre un "stage antipédophilie" d'une semaine, où il dort dans une cellule ressemblant à un cachot vétuste, puis un "stage de déconstruction de la bande dessinée", auditions devant des policiers retors, incarcération, harcèlement d'éditeurs japonais lui demandant de devenir un "grand auteur manga pédophile", etc.