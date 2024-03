Chiffre d'affaires en hausse l'an dernier pour l'industrie musicale en Belgique

L'industrie musicale a engrangé en 2023 un chiffre d'affaires total de 118 millions d'euros, en hausse de 11% par rapport à l'année précédente, indique jeudi la Belgian Recorded Music Association (BRMA), qui représente les producteurs et distributeurs de musique en Belgique.

Le numérique représente 87% des ventes de musique (streams et téléchargements). Le chiffre d'affaires de cette catégorie s'élevait à 103,27 millions d'euros, une croissance de 12% en un an. Les ventes physiques ne représentent plus que 12,6% du marché.

Le streaming domine le secteur, avec un chiffre d'affaires de 100,74 millions d'euros (+12,4%). "Cette croissance souligne la force dynamique du streaming en tant que moteur de l'industrie musicale contemporaine et confirme notre conviction que la musique est plus accessible que jamais", a commenté, dans un communiqué, le président de la BRMA Patrick Guns.