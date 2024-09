De TikTok à Hollywood, l'irrésistible ascension de Khaby Lame

GABRIEL BOUYS

Certains le comparent à Charlie Chaplin, d'autres à Buster Keaton: après son succès planétaire sur les réseaux sociaux, Khaby Lame, le tiktokeur le plus suivi au monde, s'apprête à faire le grand saut pour se lancer dans une carrière de cinéma à Hollywood.

"Je me consacre désormais au cinéma, j'espère que ce sera l'œuvre de ma vie, j'en rêve depuis mon enfance. J'ai toujours rêvé en grand. Mon plus grand rêve est de remporter un Oscar un jour, voire plus d'un", a-t-il confié, tout sourire, dans un entretien à l'AFP à Milan.