Des tickets pour les concerts d'Oasis revendus des milliers d'euros sur le marché noir

Les tickets pour les dates confirmées des concerts d'Oasis seront en vente ce samedi à 09h00 au Royaume-Uni (10h00 HB) et 08h00 en Irlande (09h00 HB) .

Mais vendredi soir, le groupe britannique a déjà mis en garde contre des reventes non-officielles de billets obtenus en pré-vente. "Nous avons constaté que des gens tentent de vendre des tickets sur le marché secondaire depuis le début des pré-ventes", a communiqué le groupe dans un message posté sur le réseau social X. "Veuillez noter que les tickets peuvent être revendus uniquement, à leur valeur nominale, via Ticketmaster et Twickets. Les billets vendus en violation des termes et conditions seront annulés par les organisateurs", annonce encore le groupe. Les billets sont officiellement vendus via Ticketmaster, GigsAndTours, et See Tickets, mais certains ont aussi été mis en vente sur des sites d'échange ou revente de billets pour des milliers de livres sterling.