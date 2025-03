"Il faut gagner le respect et la confiance": à quoi sert réellement la baguette du chef d'orchestre?

"La baguette, c'est souvent parce qu'il y a des gens qui sont très loin, c'est blanc et normalement, on est noir, alors c'est plus facile de nous voir. Mais c'est aussi le visage, ce sont les yeux, c'est la bouche. Les violoncelles, c'est ici, mais la trompette, c'est là, alors c'est difficile pour eux de s'écouter", développe-t-il en montrant à sa gauche et à sa droite. "Et moi, je viens, je fais la connexion", explique Luis Castillo, originaire du Costa Rica, candidat chef d’orchestre, mais aussi pianiste et flûtiste.

Une baguette pour battre la mesure, l’autre main donne le ton et l’expression de la musique, suivant la rapidité et la rigidité du mouvement.

Des années de formation

Le métier exige plusieurs années de formation, entre deux et 4 ans au conservatoire. Bien sûr, le chef d'orchestre ne doit pas connaître tous les instruments de l’orchestre, mais c’est un musicien hors pair qui connaît sur le bout des doigts les œuvres musicales et doit avoir l’âme d’un leader.