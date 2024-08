Jennifer Lopez demande le divorce à Ben Affleck (médias)

Le couple a mis en vente début juillet sa luxueuse villa de Beverly Hills, achetée l'an dernier en commun, selon le site TMZ. Depuis, Ben Affleck a racheté une nouvelle maison dans le quartier huppé de Brentwood, à Los Angeles, d'après le magazine.

- Plus de 20 ans après leur première romance -

La relation entre le comédien de "Will Hunting" et l'interprète de "Jenny From the Block" passionne Hollywood depuis plus de 20 ans.

Ils s'étaient rencontrés en 2002 sur le tournage de "Gigli", largement considéré comme un navet, et leur romance avait ensuite été suivie de très près par les paparazzis.