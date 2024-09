Jennifer Lopez, star du tapis rouge de Toronto avec "Unstoppable"

Angelina Jolie, Salma Hayek, Cate Blanchett et Nicole Kidman sont aussi attendues d'ici la clôture le 15 septembre, ainsi qu'Elton John et Bruce Springsteen pour présenter de nouveaux documentaires sur leurs carrières épiques.

En plus de "Unstoppable", la deuxième journée du festival -- qui met à l'affiche des films oscarisables, des comédies familiales et des documentaires -- a été marquée par la projection du dernier opus de la réalisatrice Gia Coppola, "The Last Showgirl".

Geoff Robins

Petite-fille du légendaire Francis Ford Coppola et nièce des réalisateurs Sofia et Roman Coppola, Gia Coppola, 37 ans, dirige dans ce film Pamela Anderson, qui campe une danseuse chevronnée dont le show à Las Vegas est brusquement annulé.

Après 30 ans passés en talons aiguilles sur les podiums de "Sin City", son personnage, Shelley, doit faire le point sur l'avenir. "Je crois que je me suis préparée toute ma vie à ce rôle", a déclaré Pamela Anderson après la projection.

Avec ce film, Gia Coppola tente de montrer l'envers du décor de "Sin City", la ville du péché: ce qui se passe derrière les projecteurs et les paillettes quand l'industrie du divertissement se débarrasse de ceux et celles dont elle n'a plus besoin.

Au total, 278 films doivent être présentés dans la plus grande ville du Canada.

Parmi les premières mondiales très attendues figure "Eden" de Ron Howard, un film de survie se déroulant aux îles Galapagos avec Ana de Armas et Sydney Sweeney.