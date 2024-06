L'acteur Donald Sutherland, figure des "Douze Salopards" et de "Hunger Games", est mort

En plus de 60 ans de carrière et presque 200 films, cet acteur canadien s'est imposé comme un caméléon, capable d'incarner aussi bien de grands méchants du cinéma, des antihéros ou des personnages romantiques.

"Il n'a jamais été intimidé par un rôle, qu'il soit bon, mauvais ou laid", a ajouté son fils. "Il aimait ce qu'il faisait et faisait ce qu'il aimait, et on ne peut rien demander de plus. Une vie bien vécue."

- Contre-culture -

Après avoir joué dans des séries britanniques cultes comme "Chapeau Melon et Bottes de Cuir", Donald Sutherland avait obtenu son premier grand rôle en 1967 dans "Les Douze Salopards", avec Charles Bronson.