L'actrice américaine Sigourney Weaver recevra un Lion d'or d'honneur à la Mostra de Venise

"Une actrice du calibre de Sigourney Weaver a peu de rivales", a salué le directeur artistique du festival, Alberto Barbera, dans un communiqué. Sigourney Weaver est honorée pour avoir construit des ponts "entre le cinéma d'art et d'essai le plus sophistiqué et les films qui interagissent avec le public de manière franche et originale, tout en restant fidèle à elle-même", a-t-il ajouté.

L'actrice de 74 ans a déclaré qu'elle "accepterait fièrement ce prix en hommage à tous ceux qui ont contribué à donner vie à ces films".