L'artiste de rue "Frankey" transforme avec humour les panneaux de signalisation d'Amsterdam

À Amsterdam, les panneaux de signalisation prennent une allure particulière après le passage de Frank de Ruwe, alias Frankey. Cet artiste s'est donné pour mission d'ajouter une touche d'humour à sa ville chaque jour.



"Je suis heureux de pouvoir faire sourire les gens et cela me fait aussi sourire. J'adore faire ça !", s'enthousiasme Frankey.



Les œuvres de Frankey se trouvent un peu partout dans la ville. Il s'agit toujours de donner aux choses quotidiennes une touche de fantaisie.



"Dans les rues, il y a de nombreuses formes primaires, comme un cube ou un cercle ou des trucs comme ça. Cela peut se transformer en n’importe quoi. Les panneaux de signalisation sont également faciles à transformer, car ils ont vraiment des formes simples", explique-t-il.



Comme les Amstellodamois aiment son travail, le Conseil municipal le laisse faire. Frankey n'est pas rémunéré pour cette activité.



"Je fais ce que je veux, où je veux, sans demander et sans être payé. L'important, c'est que ce soit étrange et drôle", raconte-t-il.



Frankey gagne sa vie avec des productions commandées pour des galeries et des hôtels. Parmi ses créations, on trouve un pont de verre incliné entre deux grands magasins. Mais quelle que soit son œuvre, elle doit mettre les gens de bonne humeur.