L'ASBL "Joli Livre" inaugure son vélo-bibliothèque avec l'aide de John Cockerill

La Fondation John Cockerill a inauguré lundi le "Vélo-Biblio", un projet de l'ASBL "Joli Livre", qu'elle soutient depuis 2022 et qui ambitionne d'amener le livre dans les quartiers défavorisés et de réduire ainsi les inégalités. L'après-midi, une vingtaine d'enfants d'une école sérésienne ont ainsi pu bénéficier de lectures collectives dispensées par les deux porteuses du projet.

L'équipement, qui comprend un vélo électrique et une bibliothèque de 200 kilos remorquable, possède un panneau solaire afin de le rendre le plus autonome possible et de recharger sa batterie : des ports USB ont également été intégrés afin de permettre à ses utilisateurs d'y connecter diverses enceintes dans le cadre d'animations.

Dans un premier temps, ce vélo-bibliothèque, stocké dans le quartier de Saint-Léonard, près du siège de l'ASBL à Liège, interviendra dans des zones où l'indice socio-économique est relativement faible, comme Droixhe. "Nous avons comme idée de créer une équipe de volontaires pour multiplier les tournées, nous allons commencer par l'Espace Georges Truffaut. Nous fonctionnerons par itération, c'est-à-dire que nous allons sélectionner un lieu et nous donner le temps pour que cela fonctionne", explique Noémie Winandy, co-fondatrice et co-gestionnaire de Joli Livre