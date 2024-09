Le festival Hope Happening réunit 5.650 jeunes sur le plateau du Heysel à Bruxelles

Quelque 5.650 jeunes belges et venus de l'étranger se sont rassemblés samedi après-midi sur le plateau du Heysel à Bruxelles pour le Hope Happening. Ce festival pour la jeunesse était organisé dans le cadre de la visite du pape François en Belgique.

Pensé pour les 12-30 ans, Hope Happening a été mis sur pied par une quarantaine d'associations chrétiennes de jeunes en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, avec le soutien de la Conférence épiscopale de Belgique. L'événement a débuté par trois pèlerinages dans Bruxelles qui menaient tous au Heysel, auxquels ont participé 3.335 jeunes. Des stands, ateliers et autres activités sur le thème de la foi et la spiritualité attendaient les participants. Le festival se tient aussi en musique avec notamment un concert du groupe belge Portland.

Les jeunes passeront la nuit sur place, dans un camping spécialement aménagé pour l'occasion à l'intérieur des palais du Heysel.