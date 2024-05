Le Laboratoire de l'Art nouveau fait le plein de visiteurs

Ouvert depuis un an, le Laboratoire de l'Art nouveau (LAB·AN), installé dans l'Hôtel van Eetvelde, a accueilli, le week-end dernier, son 25.000e visiteur, annonce-t-il lundi. Un joli succès qui donne des ailes à ses responsables.

Depuis mai 2023, ce sont en effet en moyenne 650 visiteurs et visiteuses qui ont arpenté quotidiennement les espaces de cette maison-musée bruxelloise attirant les férus d'histoire et d'architecture.

Il faut dire que les lieux, surmontés d'une magnifique coupole fraîchement restaurée, regorgent de trésors. "De la salle d'exposition permanente et son introduction à l'Art nouveau à l'exposition participative et interactive Ups & Downs, en passant par le film sur l'Hôtel Aubecq et bien entendu les différents espaces réaménagés pour évoquer la vie à l'époque du propriétaire, Edmond van Eetvelde... le LAB.AN est une pépite à découvrir", s'enthousiasme l'équipe qui porte le projet.