"Le Lotus Bleu" de Tintin réédité 89 ans après sa parution: à quoi cela sert-il?

L'une des principales raisons est de faire revivre l'œuvre auprès des nouvelles générations. Les albums de Tintin vieillissent et se détériorent. Avec une réédition, la qualité du papier et des couleurs sont ainsi améliorées. Cela donne donc davantage envie de le lire.

Une réédition comporte aussi un aspect financier: elle génère en effet de nouvelles ventes et attire peut-être aussi de nouveaux lecteurs. Cela rapporte de l'argent aux maisons d'édition et à l'auteur originel, en l'occurrence ici Hergé, grâce aux droits d'auteur.

Quid des œuvres dans le domaine public?

On a beaucoup parlé récemment d'œuvres qui passent dans le domaine public. Et en ce début d'année, aux États-Unis, ce serait le cas de Tintin.

Rappelons que des œuvres qui passent dans le domaine public, ce sont des œuvres qui peuvent désormais être librement reprises, adaptées, copiées ou reproduites. Il ne faut plus demander d’autorisation et donc ne plus devoir payer quoi que ce soit aux ayants droits.