Le patrimoine, secret bien gardé d'Alain Delon

Le "Guépard" était aussi un homme d'affaires, montant par exemple une écurie de chevaux de course. Il a surtout réussi à faire fructifier la marque Delon et son image.

Le mystère est en revanche total sur le patrimoine immobilier de Delon, en dehors du domaine de Douchy (Loiret), sa propriété depuis plus d'un demi-siècle. Ne conservant que des dépendances d'un ancien château qui avait brûlé, Delon, alors en couple avec l'actrice Mireille Darc, a créé un lac à l'emplacement du château, au milieu d'un parc gigantesque de plusieurs dizaines d'hectares entouré de hauts murs.

A l'époque où il a obtenu la nationalité suisse, il possédait aussi une propriété près de Genève.

- Amateur d'armes -

Amateur d'art, Delon collectionnait les bronzes animaliers du sculpteur Rembrandt Bugatti, des grands crus (Château Latour, Cheval Blanc, Château Lafite...) des montres ou des voitures de luxe. Il avait commencé à acheter des dessins dans les années 1960.

Les ventes qui ont eu lieu avant sa mort donnent une idée de sa richesse. La dernière grande vente, l'été dernier à Paris, a rapporté plus de huit millions d'euros avec frais. Parmi les œuvres, un tableau de Raoul Dufy, adjugé pour exactement 1.016.400 euros, ou un Eugène Delacroix.

Quinze ans plus tôt, une première vente de sa collection de peintures, une quarantaine de toiles des années 1950 - dont des œuvres signées Hartung, Alechinsky, Dubuffet, Zao Wou-Ki - avaient battu plusieurs records mondiaux et rapporté près de neuf millions d'euros.

Delon était aussi un grand collectionneur...d'armes. Mais une partie de son arsenal, soit 72 armes, notamment de catégorie A (certaines armes à feu et matériels de guerre) et catégorie B (utilisées pour le tir sportif et en cas de risque professionnel), ainsi que plus de 3.000 munitions, détenus à Douchy sans autorisation ni déclaration, avaient été découverts et saisis par la justice en février.