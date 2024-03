Le plus célèbre violon de Paganini révèle ses secrets aux rayons X

C'est l'un des violons les plus célèbres au monde: "Il Cannone", instrument favori du grand compositeur italien Niccolò Paganini, a passé ce week-end une visite médicale high-tech au Synchrotron de Grenoble où il a été scanné sous toutes les coutures.

Il est pourtant venu jusqu'à Grenoble pour y bénéficier d'une "analyse non destructive" au Synchrotron européen (ESRF), un accélérateur de particules de quatrième génération.

Considéré comme inestimable, il est aujourd'hui la pièce maîtresse du musée de Gênes d'où il ne sort que rarement et sous très haute sécurité. Parmi les rares personnes autorisées à en jouer figurent les lauréats du concours international de violon Paganini, qui a lieu tous les deux ans à Gênes.

Cette technique, appelée micro-tomographie à rayons X, a été testée à l'avance sur deux autres violons par sécurité. Elle offre la possibilité de reconstruire une image 3D du violon jusqu'au niveau de la structure cellulaire du bois, avec la possibilité de zoomer localement n'importe où jusqu'à l'échelle micrométrique, ont expliqué les spécialistes chargés du projet.

- "Peu de défauts" -

Pour l'étude, effectuée à la demande de la direction du concours Paganini, l'instrument était enfermé dans un tube de verre posé sur une machine, elle-même confinée dans une plus grande cage de verre afin que les conditions de température et d'humidité demeurent adéquates, "notre plus grosse crainte", ont confié les membres de l'équipe scientifique.