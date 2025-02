Les choix BD de Seb: "Moody Rouge", une BD d'horreur style manga, sanglante à souhait !

Place à l'horreur fantastique avec "Moody Rouge", une BD qui sort de l'ordinaire avec son format manga. Ariane Astier nous plonge dans un univers fantastique pour suivre la quête d'identité de Ben, un jeune homme torturé. Ses cauchemars sont-ils réels? Son père naturel est-il un monstre? Un vampire? Les images se télescopent dans ce thriller horrifique en noir et blanc ponctué de tableaux en couleurs. Avec son style graphique inspiré du manga, cette BD est une découverte.

Cette BD nous plonge dans un univers très particulier qui est à l'image de son auteure Ariane Astier, décalée. "J'ai toujours aimé l'horreur", avoue-t-elle lors de notre rencontre. Mais la jeune femme timide n'est pas toujours claire sur ses intentions : "au lecteur de se faire sa propre interprétation.". Sa première BD est un mélange des genres. Un peu film d'horreur à la Dario Argneto avec un côté série flippante sytle "Monster" et un esprit manga un peu enfantin. Mais dès les premières pages, le lecteur curieux est happé par la puissance graphique du récit.

Bienvenue dans les cauchemars de Ben, notre héros mélancolique et étrange. Le jeune homme se réveille souvent en sursaut avec des visions monstrueuses. Peut-être un signe ? Un appel à trouver ses origines. Enfant adopté, il cherche à comprendre d'où il vient et part en Allemagne pour découvrir qui il est. Un reportage TV sur un mystérieux peintre qui travaille dans la cathédrale de la ville attire son attention. Son enquête commence. Elle va l'amener à découvrir un secret familial terrifiant !

Scénariste mais aussi dessinatrice, Ariane Astier a de nombreux talents comme son père (Alexandre Astier) mais est bien décidé à tracer sa propre voie. Son coup de crayon est indéniable. Elle joue avec les codes classiques de la BD tout en ajoutant une touche manga dans le visage de ses personnages. Son histoire autour de Ben est truffée d'images fortes. Le noir et blanc limite le côté trop sanguinolent dans ce récit qui joue avec les codes du vampirisme.

Thriller horrifique

Avec "Moody Rouge", Ariane Astier prouve qu'elle a du talent et que ses histoires sortent de l'ordinaire. Avec son récit à la croisée des genres et son graphisme puissant, elle propose une BD qui séduira les amateurs d'horreur et de récit fantastique.

"Moody Rouge" d'Ariane Astier chez Casterman.