Les Country Music Awards snobent l'album "Cowboy Carter" de Beyoncé

Beyoncé n'est toujours pas la bienvenue aux Country Music Awards, dont l'annonce des nominations lundi a fait grand bruit en raison de l'absence de l'album "Cowboy Carter" à la tonalité country revendiquée par la reine mondiale du R'n'B et de son hit "Texas Hold 'Em".

"Les critiques qui m'ont visée quand j'ai mis le pied dans (la country) m'ont forcée à dépasser mes propres limites", avait-elle écrit sur Instagram. Cet album sorti fin mars "est le résultat des défis que je me suis lancés et du temps que j'ai pris à tordre et à mélanger les genres pour cette oeuvre".

Née à Houston d'une mère de Louisiane et d'un père de l'Alabama, Beyoncé, 43 ans, est devenue fin février, avant même la sortie de l'album, la première chanteuse noire à classer un titre en tête des palmarès de la country.

Elle aurait pu devenir la première femme noire nommée dans la catégorie meilleur album des récompenses de la country qui seront remises le 20 novembre à Nashville.